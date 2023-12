Escritório fundado em Campo Grande ultrapassa R$ 1 bi sob custódia e inicia nova fase

Completando cinco anos de fundação em maio de 2024, a Rio Negro Investimentos, escritório credenciado a XP, foi fundada pelos sócios João Soares e Lucas Goulart que, neste mês de dezembro, lançaram uma série exclusiva de final de ano, em parceria com o Grupo RCN.



Dividida em quatro episódios, veiculada pela Rádio CBN Campo Grande e pelas principais plataformas de streaming, a série fala sobre a performance do mercado financeiro a partir de um panorama internacional, de uma análise do Brasil nos âmbitos fiscal, político e setorial, das perspectivas econômicas para 2024 e do desenvolvimento regional, em um episódio com a participação do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel.

Desde sua fundação, a empresa ganhou notoriedade nos estados de MS e MT, não só pela sua atuação como assessoria de investimentos, mas também pelo seu propósito, de desmistificar o mercado financeiro, contribuir para um ambiente favorável de negócios e apoiar causas locais nas áreas do esporte e terceiro setor.

“Sempre acreditamos que esta seria a maneira correta de atuar, que isso expressaria o que acreditamos como sócios e, ao mesmo tempo, aproximaria a empresa da sociedade”, afirma Lucas Goulart, um dos sócios fundadores.

Os sócios Lucas Goulart e João Soares

Em 2023, a Rio Negro apoiou projetos em quase todas as cidades em que possui atuação. “Neste final de ano, por exemplo, nosso time se sensibilizou com a causa do Cotolengo Sul-Mato-Grossense, que atende mais de 650 crianças com paralisia cerebral grave e criou uma campanha no site do Donativa para arrecadar doações. É o mínimo que fazemos para retribuir o tanto que a região tem nos ajudado a prosperar. Com um pequeno esforço, conseguimos gerar um impacto enorme e que faz a diferença na vida de muitas pessoas”, destacou Goulart.

Atualmente, a Rio Negro conta com um time de mais de 20 especialistas em Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, São Gabriel D'Oeste e Rondonópolis-MT, trazendo soluções personalizadas do mercado financeiro para seus clientes.

“Oferecer uma assessoria financeira completa não é tarefa fácil. Isso nos fez, com o passar do tempo, criar diferentes áreas internas que amparassem o trabalho do assessor de investimentos, como por exemplo: uma mesa de renda variável, uma mesa de renda fixa, uma área de seguros, um segmento de planejamento sucessório e uma área voltada para as empresas.” relata João Soares.

Nova fase

Após 5 anos atendendo a clientes no Centro-Oeste, a empresa conta que se prepara para um novo momento. “Somos gratos aos que confiaram em nosso trabalho e trabalhamos incansavelmente para criar a melhor assessoria de investimentos, porém, temos apenas uma certeza: teremos que nos adaptar para atender as demandas que virão com o desenvolvimento da nossa região. As famílias, os produtores rurais, as empresas e os profissionais autônomos terão novas necessidades e precisamos antecipadamente estar prontos para atendê-las", reforça Lucas Goulart.

Desta forma, a empresa que neste mês ultrapassou R$ 1 bilhão sob custódia e, além de outras premiações, já foi eleita pela XP como melhor escritório do Centro-Oeste, traz algumas novidades. Por meio da criação do Grupo Rio Negro, as soluções serão divididas em três frentes.

“A Rio Negro Investimentos continuará trilhando seu caminho com filiais espalhadas pelo Centro-Oeste, atendendo o cliente de forma personalizada e imparcial pela plataforma de investimentos da XP. Além disso, pela necessidade de alguns clientes e por uma demanda que identificamos no mercado, criamos a Rio Negro Family Office, empresa que visa atender as demandas de famílias de alta renda que buscam não somente a diversificação, mas principalmente a perpetuidade do seu patrimônio e soluções em sucessão familiar. Neste sentido, o familly office acessa especialistas nas áreas tributária, jurídica e naturalmente apresenta as melhores estruturas e veículos do mercado financeiro para alocar a liquidez de seus clientes. Com esta nova estrutura conseguimos atender o cliente de forma 100% independente, cuidando do patrimônio em qualquer instituição financeira em que o capital está custodiado e com a possibilidade de atuar com diferentes parceiros no Brasil e no mundo.” explica João Soares.

Por último, alinhados com o desenvolvimento industrial da região em que atua, o reformulado Grupo Rio Negro reforçou sua área de atendimento às empresas, criando a Rio Negro Corporate, que possui especialistas dedicados em atender somente a pessoa jurídica com gestão de caixa, crédito, seguros, câmbio, mercado de capitais e M&A.

