ESG impulsiona o futuro e solidifica negócios no estado

Contagem regressiva! A rádio CBN e o grupo RCN realizam o primeiro fórum RCN de sustentabilidade, com a participação de gestores e especialistas da iniciativa privada e também do poder público.

São eles: Carlo pereira, presidente do Pacto Global no Brasil e líder do conselho regional na América Latina. Silvio Barros, engenheiro civil, consultor em governança colaborativa e sustentabilidade. Fabio Coelho, presidente da associação de investidores no Mercado de Capitais. Eduardo Riedel, governador de Mato Grosso do Sul. E a jornalista Rosana Jatobá, mestre em gestão e tecnologias ambientais, apresentadora do CBN sustentabilidade, que fará a mediação dos debates.

A proposta é discutir os compromissos e planejamentos regionais perante o ESG, e como isso pode impulsionar o futuro e a solidez dos negócios no estado.

O primeiro fórum RCN de Sustentabilidade será dia 24 de outubro, às 8h, com transmissão ao vivo, direto do Bioparque pantanal. Você vai poder acompanhar pelas nossas redes sociais e aqui pela rádio CBN Campo Grande.

Alguns lugares na plateia serão reservados para nossos ouvintes. Se você quiser concorrer a um convite, basta se inscrever no nosso portal. Acesse: rcn67.com.br/cbnemacao