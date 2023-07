Espaços modernos e confortáveis são o diferencial da Jooy Incorporadora no mercado imobiliário

Com 13 anos de história em Mato Grosso do Sul, a Jooy Incorporadora é uma marca que faz parte do Grupo Evo!, trabalhando com a união de tecnologias e otimização de espaços que garantem conforto e segurança para ser o diferencial dentro do mercado imobiliário.

A Coluna CBN Festas e Eventos deste sábado (01), recebeu o head de marketing da Jooy Incorporadora, Alessandro Sisan e a designer de interiores do Studio Arqdeco, Elyane Felix para falar sobre os diferenciais da Jooy Incorporadora e sobre a coluna Morar Bem, que estréia na próxima segunda-feira (3) na rádio CBN Campo Grande, a partir das 11h30.

Confira a entrevista na íntegra: