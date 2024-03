Especialista apresenta perspectivas econômicas para empresários em MS

Nesta quarta-feira (13), o doutor em economia e administração de empresas, e pesquisador da Fundação Dom Cabral (FDC) na área de Estratégia e Finanças, Gilmar Melo Mendes antecipou algumas projeções para a economia de Mato Grosso do Sul e do Brasil.

Para ele, as regiões Centro-Oeste e Nordeste são as principais promessas em desenvolvimento econômico no país devido as características regionais e agrícolas. Entre os destaques da conversa ele falou da expectativa de visitar o estado para conversar com empresários e falar sobre "Cenários econômicos globais 2024 e oportunidades para o Brasil e o MS", os "Desafios e diretrizes aos setores estratégicos para orientar as tomadas de decisões".

Mendes destacou como estas projeções devem ser encaradas por empreendedores e quais caminhos para o bom desempenho. Ele ainda relembrou a história econômica do Brasil nos últimos 20 anos e falou do perfil desejado para a atualidade. Acompanhe a entrevista completa.