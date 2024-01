Especialista orienta sobre a potencialização das lavouras de milho

Mudanças climáticas, ondas de calor e chuvas torrenciais são fatores cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Além disso, o ataque de pragas, lagartas, entre outros, trazem duras consequências para culturas brasileiras, como o milho. Neste cenário, os bioinsumos têm se apresentado como condicionadores de solo, o que faz com que a planta tenha uma maior absorção de nutrientes, pois promovem o crescimento saudável das raízes, o que a torna mais resistente e resiliente a pragas, como cigarrinha do milho, nematoides, e a condições extremas. O engenheiro agrônomo, Bruno Arroyo, participou do CBN Agro deste sábado (6) e falou sobre o tema. Confira:

Continue Lendo...