Espetáculo 'Tudo neste quintal é inventado' reabre Casa de Ensaio neste final de semana

O espaço Casa de Ensaio reabre nesta sexta-feira (12) com uma programação de três dias de apresentações culturais. A partir das 19 horas, a Cia Aves Extraviadas apresenta o espetáculo ‘Tudo neste quintal é inventado’.

Segundo Laís Dória, diretora da Cia Aves Extraviadas e presidente e criadora da Casa de Ensaio, a ideia da apresentação é discutir a importância do espaço lúdico no quintal na vida das pessoas. “Não é um espetáculo infantil, mas traz memórias de um ambiente de aprendizado e interação de todos nós”.

Dória, que atua com a arte focada na transformação social e no teatro educação há quase trinta anos, explicou que o elenco é composto por ex-alunos da diretora.

Além da apresentação da peça, nesta sexta-feira, a programação de reinauguração da Casa a de Ensaio conta ainda no sábado (13), às 19h, com apresentações do Grupo de Choro Virgisanta, Coro Lírico Cant’arte; e no domingo (14), às 17h com dança e Grupo Renda que Roda. Acompanhe a entrevista.