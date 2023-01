"Esquentas" e apresentações de Teatro estão na programação do fim de semana

Sábado (28) tem o segundo grito do carnaval com um dos maiores blocos de rua do Estado, Capirava Blasé, traz muita diversão com o primeiro de várias "esquentas", a partir das 19h, na Rua Eva Lacerda de Farias 740 - Bairro Taveirópolis.

Ainda no Sabado (28) o esquenta do Bonde das Sereias , a partir das 16h na praça dos Imigrantes, rua Joaquim Murtinho, 46, Centro. No Line-up tem Fábio Jara, Afro Queer, Marcelitu, Marcela Deniz, Dani X e Vick Banks.

O Teatro Glauce rocha apresenta a adaptação do Best-Seller de Augusto Cury “O Vendedor de Sonhos” com Mateus Carrieri, Milton Levy e elenco. A apresentação é no Sábado (28) às 21h e ingressos podem ser adquiridos pelo site.

A agenda cultural do Sesc – MS tem programação gratuita para toda familia. Confira os eventos deste final de semana (27 a 29)

Iniciando nesta sexta-feira o Quintal Sesc tem com entrada gratuita, o evento contará com apresentações, contação de história, aulas de fit dance, show musical com a banda Farrapos e Trapos além de expesitores e a presença de Food Trucks no local. O evento ocorre das 17h ás 22h no estacionamento do Shopping Campo Grande.

Sábado (28) Tem espaço Sesc com o espetáculo infantil “Hitórias de Terrir” da turma do bolonhesa, com duas apresentações, umas as 15h e outra ás 16h30 no Espaço Sesc, localizado no Shopping Norte sul.

Ainda no Sabado (28) Sesc Arena apresenta o espetáculo infantil “Piaputanga, no caminho das água” com Teatral Grupo de risco. A apresentação será no Shopping Bosque dos Ipês apartir das 15h.

Já no Sesc Cultura, localizado em Avenida Afonso Pena - Centro, a programação é de oficina de pintura "O Submarino Amarelo sobre tela" e Cineclubinho com “Miúda e os Guarda-chuvas” apartir das 15h. A classificação para este evento é de 5 anos e a criança deve estar acompanhada de um responsável.

No Domingo (29) Sesc no Bosque apresenta Karla Coronel, uma das vozes mais marcantes de sua geração, a cantora faz show gratuito no Shopping Bosque dos Ipês, às 12h.

O Espaço Sesc no Shopping Norte Sul recebe contação de histórias com o grupo Badaiá Arte, são duas apresentações, uma iniciando as 15h e outra as 16h30.

Vale lembrar que todos os eventos do Sesc são de entrada franca. A agenda completa pode ser acessada aqui e pelos telefones (67) 3311- 4300 e pelo WhatsApp: (67) 99838-1371.