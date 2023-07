Estabilização do terreno para a Rodovia Sul-Fronteira avança

As obras de contenção de erosão ao longo da rodovia Sul-Fronteira (MS-165), que conecta as cidades de Coronel Sapucaia e Paranhos, estão avançando com êxito, atingindo 70% de conclusão neste mês de julho. Desde o seu início em meados de 2022, a equipe responsável tem se empenhado para garantir a estabilidade do terreno por onde a rodovia passará, sendo que também estão em andamento obras de pavimentação.

Dentre os serviços já concluídos no trecho, destacam-se a construção de um muro de gabião, a canalização do curso de água e a instalação dos tubos subterrâneos que suportarão o aterro. Desde o início do empreendimento, o poder público tem acompanhado de perto o desenvolvimento da obra.

Com o suporte da Agesul e da Seilog, o Governo do Estado assumiu a responsabilidade de conduzir as obras de contenção e investiu recursos significativos no projeto, totalizando R$ 14,7 milhões.

PAVIMENTAÇÃO

Além das obras de contenção, a pavimentação também está em curso nessa estratégica rodovia para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, que percorre a região da Sul-Fronteira, conectando Ponta Porã a Mundo Novo, passando por Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas e Japorã, ao longo da fronteira com o Paraguai. Partes da rodovia já foram asfaltadas e outras estão atualmente em processo de pavimentação.

No trajeto entre Coronel Sapucaia e Paranhos, onde a contenção de erosão está sendo executada, o Governo do Estado também trabalha na implantação e pavimentação de 33 quilômetros da rodovia. Grande parte dessa extensão já está coberta pelo asfalto, enquanto em outras áreas, os trabalhos de terraplanagem continuam em andamento. Com 50% de conclusão, essa fase da obra conta com um investimento de R$ 77,2 milhões, provenientes tanto do Estado quanto da União, com apoio da bancada federal de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional.

Ao todo, uma equipe composta por 150 profissionais, entre engenheiros e trabalhadores especializados, está envolvida nos dois projetos nesse trecho entre Coronel Sapucaia e Paranhos.