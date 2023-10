Estado adere ao Pacto pela Consciência Vacinal

Mato grosso do sul é o 10º estado do Brasil a aderir ao Pacto pela Consciência Vacinal, do Conselho Nacional do Ministério Público. A adesão foi formalizada pelo governador do Estado, Eduardo Riedel, nesta segunda-feira (2).

A ação nacional foi lançada em 2022 com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de tomar vacinas e prevenir doenças.

Com atenção voltada aos baixos índices de cobertura vacinal, o Conselho Nacional vai atuar para levantar dados sobre os motivos que levam a população a não se imunizar, com foco especial no sarampo e na poliomielite, conhecida como paralisia infantil.

Continue Lendo...

A pólio estava erradicada no país, com cobertura vacinal de 95% em 2010, dez anos mais tarde, em 2020, o índice estava em 67%. A secretária-adjunta de estado de saúde, Crhistinne Maymone, reforçou que a adesão de MS ao Pacto Nacional vai coloborar com medidas para evitar que doenças já erradicadas voltem a reincidir no país.

*Com informações do Governo do Estado