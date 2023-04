Estado bate recorde em abertura de empresas

Mato Grosso do Sul abriu 1.092 empresas em março deste ano. O número é um recorde desde o início da série histórica, há 23 anos, e representa o crescimento de 31% em relação ao apurado no mês de fevereiro (834) e 20% maior do que foi registrado no mês de março do ano passado (913).

A explicação está no bom momento da economia sul-mato-grossense, o que é demonstrado por vários indicadores, inclusive na geração de empregos, sendo o Estado com a terceira menor taxa de desocupação do País (3,2%).

O setor de Serviços continua respondendo pela grande maioria das novas empresas abertas (71,43%). O Comércio vem em segundo, com 270 firmas, e a Indústria com 3,85%.

Confira o destaque no Jornal CBN CG desta terça-feira (18):