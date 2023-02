Estado capacita profissionais com curso de Ultrassom em fevereiro

O Projeto Bem Nascer MS, da Secretaria de Estado de Saúde (SES), está capacitando profissionais enfermeiros e médicos ultrassonografistas com o curso de Aplicação de Ultrassom, no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS).

Segundo a gerente da Saúde da Criança e do Adolescente da SES/MS, Cristiana Schulz, a finalidade do curso é demonstrar para os profissionais o funcionamento do equipamento de ultrassom da marca Acclarix AX8 Edan, que foi doado aos municípios pelo projeto Bem Nascer MS.

“O conhecimento gerado por este curso é importante para ajudar os profissionais da Saúde, muitos deles atuando no interior do estado, a melhor utilização deste equipamento, através do conhecimento na prática dos exames oferecidos”, destaca Schulz.

A capacitação abordará desde o conceito de ultrassonografia, como o equipamento funciona, a formação da imagem, resolução, entre outros aspectos. O curso é ministrado pela empresa fornecedora do equipamento, no auditório Jacarandá, nos dias 6 a 9 e 20 de fevereiro.

BEM NASCER MS

O projeto Bem Nascer MS é uma iniciativa do Governo do Estado que conta com o apoio e comprometimento dos 79 municípios para redução da mortalidade materna-infantil em Mato Grosso do Sul, com o propósito de melhorar a estruturação dos serviços de saúde que ofertam atendimentos às crianças e mulheres, como também, a qualificação dos profissionais e atualização da rede materno e infantil do Mato Grosso do Sul.

O Bem Nascer MS conta uma plataforma digital que reúne diversas informações que vai de encontro com os eixos prioritários do projeto: educação permanente; linhas de cuidado materno-infantil; painel de monitoramento e avaliação; planejamento reprodutivo; sífilis congênita; prevenção à mortalidade materno e infantil; produção científica; financiamento e governança.

São responsáveis pelo engajamento e mobilização de equipes, além de apoiar a estruturação e funcionamento dos Comitê de Prevenção da Mortalidade Materna e Infantil e grupos condutores em seus municípios; e também auxiliar no monitoramento e avaliação dos indicadores do plano da rede materno-infantil mensalmente.

*Com informções do Governo do Estado