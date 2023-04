Estado declara ponto facultativo nesta quinta-feira

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul decretou ponto facultativo no próximo dia 6 de abril, nos órgãos e entidades da Administração Direta, assim como autarquias e fundações do Poder Executivo. Esta data é conhecida como “Quinta-feira Santa” e faz parte das comemorações da Paixão de Cristo.

Este decreto não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais no Estado, que por sua natureza não podem ser paralisados ou interrompidos. Esta medida foi publicada nesta quinta-feira (30), no Diário Oficial do Estado.

Na sexta-feira (24), a prefeitura de Campo Grande também publicou no Diário Oficial do Município o decreto tornando o dia 6 de abril ponto facultativo, com exceção de serviços considerados essenciais no atendimento à população como os centros regionais 24 horas e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), que funcionam normalmente no feriado prolongado.