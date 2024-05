Estado inicia vacinação contra poliomielite

A Campanha de Vacinação contra a Poliomielite segue até o dia 14 de junho em Mato Grosso do Sul. Objetivo é imunizar 245.726 crianças a partir de um ano, menores de cinco anos de idade

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), doses são suficientes para vacinar 100% da população dos municípios. Para a imunização os pais devem levá-las a uma UBS (Unidade Básica de Saúde) do seu município com a caderneta de vacinação.

Continue Lendo...

A poliomielite, doença infectocontagiosa aguda, é caracterizada pela contaminação pelo poliovírus que pode causar paralisia muscular dos membros inferiores, de forma assimétrica e irreversível. Em casos graves, ela pode evoluir a óbito, sendo a vacinação a principal forma de prevenção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para Frederico Jorge Pontes de Moraes, gerente de Imunização e Doenças Imunopreveníveis, a estratégia de vacinação é fundamental para a redução do risco de reintrodução do poliovírus no Brasil, que se encontra eliminada no país desde 1994.

“A poliomielite traz complicações graves ao longo da vida. Entretanto, graças a vacinação a doença foi freada no Brasil. Como ainda há circulação do vírus em outros países, é fundamental que mantenhamos o alerta”, afirma.

A expectativa é imunizar 95% das crianças entre um e menores de cinco anos de idade. No ano de 2022, última campanha nacional, Mato Grosso do Sul alcançou 73,95% da meta, de acordo com o Painel de Monitoramento da Coberturas Vacinais do Ministério da Saúde.

Atualmente, o país está em processo de transição para a substituição das duas doses de reforço da vacina oral poliomielite (VOP) para um reforço com vacina inativada poliomielite (VIP). A previsão é de que a medida seja adotada no segundo semestre de 2024.

As crianças menores de 1 ano de idade deverão ser vacinadas conforme a situação vacinal encontrada para o esquema primário (três doses da VIP – Vacina Inativada Poliomielite), e as crianças de 1 a 4 anos deverão ser vacinadas indiscriminadamente com a VOP (Vacina Oral Poliomielite), desde que já tenham recebido o esquema primário com VIP.

*Com informações do Governo do Estado