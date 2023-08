Estado investe em melhoria para o Parque Industrial de Jardim com projeto de asfaltamento

Com o propósito de eliminar os transtornos associados à poeira, lama e inundações no ambiente do Parque Industrial de Jardim, o Governo Estadual deu luz verde à empreitada de pavimentação e sistema de drenagem. As vias beneficiadas por essa iniciativa são a Aluízio de Azevedo, Deolindo Rodrigues, Luiza Bispo de Araújo e Eça de Queiroz.

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) informou que esse projeto receberá um investimento total de R$ 465,4 mil. A execução das obras está prevista para ser concluída em um período de 180 dias consecutivos.

O prazo começará a contar a partir da data em que a empresa contratada receber a ordem de início dos serviços por parte do governo estadual.