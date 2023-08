Estado promove o 1° Simpósio Agosto Dourado

Para promover, apoiar e fortalecer o aleitamento materno no estado de Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da coordenadoria da Saúde da Mulher Criança e Maternidade, realizam o "1° Simpósio Agosto Dourado – Apoie a amamentação: Faça a diferença para mães e pais que trabalham", nos dias 9 e 10 de agosto.

O simpósio tem como público-alvo os profissionais de saúde: médicos, enfermeiros, nutricionistas, fonoaudiólogos e dentistas dos 79 municípios do estado e acontecerá no Auditório da Receita Federal do Brasil, localizado a avenida Desembargador Leão do Carmo Neto, S/N – Jardim Veraneio, em Campo Grande.

Instituída pela Lei nº 13.435/2017, a campanha Agosto Dourado simboliza a luta pelo incentivo à amamentação e a cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. O mês da amamentação veio de uma construção consolidada pela comemoração da Semana Mundial de Aleitamento Materno e teve início em 1990, em um encontro da OMS com o Unicef.

Segundo a coordenadora da Saúde da Mulher, Criança e Maternidade da SES, Andriely Gomes dos Santos, o evento tem a intenção sensibilizar toda a sociedade civil, órgãos governamentais e não governamentais sobre o aleitamento materno.

Evento é realizado em parceria com o Comitê Estadual de Estímulo ao Aleitamento Materno (CEEAM/MS) e com a Comissão da Rede de Bancos de Leite e Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul.

Programação

09/08 – Quarta-feira 10/08 – Quinta-feira 7:30 – Acolhimento 8:00 – Impactos da Anquiloglossia na Amamentação e Protocolo da Avaliação do Frênulo Lingual 8:00 – Abertura e Apresentação Cultural 9:45 – Política Estadual de Promoção da Equidade em Saúde 8:15 – Tema: Apresentação de mesa e convidados 10:00 – Indução da lactação para população LGBTQIAPN+ 8:45 – Facilitando o aleitamento materno – fazendo a diferença pra mães e pais que trabalham 11:00 – Paternidade ativa 9:15 – Os direitos da Mulher Trabalhadora que Amamenta 11:30 – Aconselhamento em amamentação 9:45 – Intervalo 12:00 – Prática do enfermeiro do banco de leite – Um relato de experiência 10:00 – Direitos das Criança 12:30 – Encerramento. 10:45 – Violência Obstétrica e Amamentação 11:15 – Os benefícios da amamentação no método canguru 12:00 – Almoço 13:30 – O Papel dos Bancos de Leite Humano na promoção à saúde Materno Infantil 14:00 – Norma Brasileira de Comercialização para Lactentes – NBCAL 14:30 – Iniciativa Hospital Amigo da Criança – IHAC 15:00 – Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil – EAAB 15:15 – Intervalo 15:30 – Um olhar psicológico sobre o Aleitamento Materno 16:15 – Dicas Práticas de Manejo Clínico da lactação voltado ao trabalho 16:30 – Anatomia da mama e problemas na amamentação 17:30 – Término



