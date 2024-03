Estado realiza última chamada para candidatos PcD

Nesta segunda-feira (25) foi publicada a última lista de convocação para Pessoa com Deficiência do programa CNH MS Social. Os candidatos PcD devem comparecer às agências do Detran-MS de cada municípios, até quarta-feira (27), em horário estabelecido no edital.

Os candidatos são de Três Lagoas, Anaurilândia, Batayporã, Coxim, Pedro Gomes, São Gabriel do Oeste, Campo Grande, Bonito, Jardim, Nioaque, Camapuã, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia, Mundo Novo, Naviraí, Dourados, Glória de Dourados, Jateí, Laguna Carapã, Nova Alvorada do Sul e Vicentina.

Confira o edital de convocação, das páginas 118 a 128, do Diário Oficial do Estado.

Após a entrega de documentos e captura de imagem, os beneficiários passam pela etapa de exames, psicológico e de aptidão física e mental (médico). Na sequência passam pelo curso teórico técnico e prova teórica, para só depois iniciar as aulas práticas de direção veicular, seguida do exame prático.

O programa CNH MS Social, do Governo do Estado, executado pelo Detran-MS concede a Carteira Nacional de Habilitação de graça para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Para dúvidas relacionadas ao Programa CNH MS Social, os candidatos selecionados podem ligar no número (67) 3368-0100.

