Estado realizará live sobre o Censo Previdenciário

O prazo para recadastramento do Censo Previdenciário encerra nesta sexta-feira (28). Para ajudar os sul-mato-grossenses, a Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov) promove no dia 28 de abril, às 15 horas, a live "Censo Previdenciário - Saiba mais!", com o diretor de Gestão da Informação da Ageprev, João Ricardo Dias de Oliveira.

A ação ocorre em parceria com a Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa de Mato Grosso do Sul (Fertel). Dos 72.835 mil (servidores), cerca de 77% enviaram os dados à Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (Ageprev) por meio do site. Pela primeira vez, o cadastramento ocorre no formato híbrido, ou seja, on-line e presencial.

Participam do Censo servidores públicos, servidores ativos que estejam cedidos em autorização/designação de exercício, a qualquer título, independentemente do destino; licenciados ou afastados. Além de militares ativos, da reserva remunerada, reformados, dependentes e pensionistas vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares de Mato Grosso do Sul.

Em entrevista à CBN CG, João Ricardo de Oliveira afirmou que a atualização dos dados foi prejudicada pela Pandemia, já que o Censo deveria ter sido feito em 2021. Os últimos dados estaduais são de 2016. "No caso de Mato Grosso do Sul, a Ageprev, que faz a gestão do MS Prev, tem que fazer o censo a cada 5 anos. Além dessa determinação legal, tem a questão da atualização dos dados servidor aposentado. A gente precisa desses dados atualizados", explica.

O diretor ainda afirma que a importância do Censo Previdenciário é a elaboração do relatório de saúde financeira do Estado, principalemnte da previdência. "O servidor que está em atividade precisa saber se a saúde financeira do fundo previdenciário é suficiente para pagar esse benefício quando ele se aposentar", complementa.

*Com informações de Governo do Estado