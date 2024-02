Estado recebe segunda remessa de imunizantes

A chegada da segunda remessa de vacinas contra a dengue está prevista para esta quinta-feira (22), de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde. As 3.784 doses de imunizantes sertão destinadas aos municípios de Corumbá e Ladário.

Com esta remessa, Mato Grosso do Sul será o primeiro estado a distribuir a vacina para todos os municípios. O Ministério da Saúde não informou o horário ou em qual voo os imunizantes deverão chegar.

Segundo a coordenadora de Imunização da SES, Ana Paula Rezende Goldfinger, assim que as vacinas chegarem ao Estado, já estarão prontas para serem retiradas pelos municípios contemplados nesta segunda fase de distribuição pelo Ministério da Saúde.

Com as 3.784 doses somadas às 69.570 doses da primeira remessa, Mato Grosso do Sul recebe do Ministério da Saúde o total de 73.354 doses.

Público-alvo

O Ministério da Saúde orienta que o imunizante deve ser usado em crianças de 10 e 11 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue. Assim, o esquema vacinal será composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

As demais doses para D2 serão enviadas mais tarde, considerando o intervalo recomendado de três meses entre as doses.

Por macrorregião

No dia 10 de fevereiro Mato Grosso do Sul recebeu 69.570 doses de vacina contra a dengue sendo distribuídas em três macrorregiões de saúde, sendo:

Macrorregião de Dourados, com exceção do município de Dourados que já imunizou com iniciativa municipal;

Macrorregião de Três Lagoas;

Macrorregião de Campo Grande.

Por fim, a segunda remessa atenderá a Macrorregião de Corumbá, com os municípios de Corumbá e Ladário.

*Com informações do Governo do Estado