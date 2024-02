Estado sob alerta de tempestade nesta Quarta-feira de Cinzas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emite alerta amarelo de tempestade para esta Quarta-feira de Cinzas (14). Mais da metade dos municípios, 56, estão sob aviso, como Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Ponta Porã.

É esperada chuva entre 20 e 30 mm/h, ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo. Inmet afirma que o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos, é baixo.

Continue Lendo...

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) explica que há uma área de baixa pressão atmosférica e a disponibilidade de calor e umidade que favorecem a formação de nuvens e chuvas no estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Temperaturas

Em Campo Grande, as temperaturas variam entre 23°C e 30°C durante o dia. Dourados e Iguatemi, registram mínimas de 22°C e máximas de 32°C. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã marca 22°C inicialmente e chega aos 31°C nos horários mais quentes.

No Bolsão, Três Lagoas amanhece com 23°C e atinge 34°C à tarde; Paranaíba tem mínima de 22°C e máxima de 33°C. Em Coxim, na região Norte, os termômetros registram 22°C no início do dia e chegam aos 32°C.

Na região pantaneira, Corumbá tem mínima de 24°C e máxima de 32°C, já Aquidauana apresenta variação entre 24°C e 33°C. No Sudoeste do estado, Porto Murtinho tem 23°C pela manhã, com máxima que atinge até 33°C ao longo do dia.

*Com informações do Inmet e Governo do Estado