"Estamos no auge da obra, com 10 mil trabalhadores", diz prefeito de Ribas

A construção da megafábrica de celulose, com investimentos de quase 20 bilhões de reais (R$19,3 bi), em Ribas do Rio Pardo - município distante 98 quilômetros de Campo Grande, chegou na etapa com a maior demanda por operários. A obra, iniciada há dois anos, reúne atualmente cerca de 10 mil e 200 trabalhadores.

O impacto socioeconômico a partir da chegada de novos moradores no município, que tem pouco mais de 20 mil (23.085) habitantes conforme a prévia do Censo 2022, tem efeito direto nas áreas de saúde, educação, habitação, transporte e segurança pública.

O prefeito de Ribas, João Alfredo Danieze (Psol) explicou que, mesmo com ajuda dos governos estadual e federal, o déficit em algumas áreas não será resolvido a curto prazo. Como exemplo estão: a falta de creches e moradias.

Confira abaixo na entrevista concedida nesta terça-feira (23) à Rádio CBN Campo Grande, na qual ele destaca as ações colocadas em prática até o momento: