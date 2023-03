Estão abertas a inscrições para o Auxilio Atleta

Estão abertas as inscrições para o Auxilio atleta, fornecido pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp). Poderão ser beneficiários do incentivo, atletas e equipes, representantes do município em competições esportivas e paradesportivas oficiais no território nacional ou no exterior, para assistência no custeio das despesas com transporte, estadia, alimentação ou pagamento de taxa de inscrição relacionada às referidas competições.

Para se habilitar ao recebimento do Auxílio Atleta, o interessado deverá protocolizar Requerimento junto à Funesp, acompanhado dos documentos exigidos em edital. O beneficiário deverá prestar contas das despesas realizadas à Fundação de Esportes após término da competição esportiva, mediante apresentação dos respectivos comprovantes de gastos e de restituição de saldo, quando for o caso, além de informações documentadas sobre o resultado alcançado na competição, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal, nos termos da legislação aplicável aos responsáveis pelo recebimento de recursos públicos.

O recurso financeiro trouxe para Campo Grande, no ano passado resultados satisfatórios, como do paratleta Cláudio Nicolas, que conquistou no campeonato Nordestinho de Natação, em Fortaleza, a medalha de prata e bronze. Também houve a vitória da atleta Pauline Zanardo, modalidade Fisiculturismo, com primeiro e segundo lugar, no Arnold Classic América Latina, que aconteceu no Expo Center Norte de São Paulo.

Os atletas de xadrez Erik Kazuhiro Shikasho e Karine Shikasho Kaori e Ana Beatriz Bitencourt Giroletta, foram disputar a modalidade de xadrez em Concórdia, no estado de Santa Catarina. O atleta Erik ficou em segundo lugar na categoria Under 2300 e terceiro lugar na categoria Sub 16 torneio Blitz. A jogadora Karine ficou em segundo lugar no Torneio Blitz categoria Sub 12. Na competição de xadrez, os atletas disputaram com mais de 80 jogadores de cinco Estados e três países.

Na modalidade kung Fu, o Grão Mestre, João Valdivino, conquistou duas medalhas de prata e duas de bronze, no mundial de Kung Fu Kuoshu Kuoshu, em Roma na Itália. Ana Giroletta, foi para Goiânia disputar o Brasileiro de Kung Fu, Shaolin do Norte, na forma Taolu tradicional e também voltou com título.

A dupla Carlos Eduardo Dia de Miranda Vidal e Anthony Fernandes Caceres, disputou o Campeonato Brasileiro sub -21 de vôlei de praia, realizado em João Pessoa e trouxeram o título brasileiro.

*Com informações de Funesp