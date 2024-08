Estão abertas as inscrições do 37° Jogos Escolares de Campo Grande

Seguem abertas, até o dia 30 de agosto, as inscrições do 37º Jogos Escolares de Campo Grande. A iniciativa, busca o desenvolvimento do intercâmbio esportivo entre estudantes, valorizando o caráter educativo e promover o esporte como resultado das atividades desenvolvidas na comunidade escolar.

Os jogos servem de seletiva para novos talentos que irão representar a cidade nos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul, nas faixas etárias de 12 a 14 anos e 15 a 17 anos no ano de 2025.



Podem participar da Etapa 1 - Modalidades Coletivas (basquetebol, futsal, handebol e voleibol) - somente estudantes do ensino fundamental e médio da rede oficial de ensino da Capital, que estejam matriculados e frequentando regularmente as aulas.



Não poderá participar dos jogos aluno/atleta que tenha concluído o ensino médio, mesmo que estejam frequentando cursos profissionalizantes ou preparatórios para o vestibular.



As inscrições devem ser feitas em formulários próprios e entregues na Gerência de Organização de Eventos da Fundação Municipal de Esportes/FUNESP, na Rua Paulo Machado, 663 – Bairro Santa Fé, entre os dias 12 e 30 de agosto.



O Congresso Técnico ocorrerá no dia 10 de setembro, às 18 horas, na Casa da Esplanada Ferroviária, na Avenida Mato Grosso esquina com a Avenida Calógeras.

O Regulamento e as Fichas de Inscrição versão 2024, encontram-se disponíveis no site da Funesp.