Estão abertas as inscrições para curso de noções básicas em RH

Estão abertas as inscrições para o curso de noções básicas de RH em Campo Grande. O curso é gratuito e tem por objetivo proporcionar desenvolvimento das habilidades profissionais dos alunos, além de apresentar conceitos da profissão aos jovens que querem entrar no mercado de trabalho pela área.

Durante o curso, serão abordados temas como a habilidade técnica e humana, tecnologia no trabalho e automação, liderança, rotina de RH e empregabilidade.

As aulas serão ministradas de 13 a 17 de março, no período vespertino, dás 13h30 ás 17h. na sede d a Secretaria Municipal de Juventude (Sejuv), localizada na Rua 25 de Dezembro, 924. No terceiro andar do condomínio Marrakech.

São oferecidas 50 vagas, as inscrições devem ser feitas pelo telefone (67) 3314-3577 ou pelo WhatsApp (67) 0.9302-5275.

