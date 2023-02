Estão abertas as inscrições para curso gratuito de Auxiliar Administrativo

Estão abertas as incrições para o Curso de Auxiliar Administrativo, oferecido pela Prfeitura de Campo Grande. As aulas são gratuitas e terão início no dia 27/02 e seguem até o dia 03/03, no período vespertino, das 13h30 às 17h, na sede da Secretaria Municipal de Juventude (Sejuv), localizada na Rua 25 de Dezembro, 924, 3° andar do Condomínio Marrakech.

Serão 50 vagas para jovens interessados em ingressar no mercado de trabalho e também, para quem já atua no mercado e necessita de mais noções a respeito do setor administrativo de uma empresa.

O curso tem como conteúdo, conhecimentos dos princípios administrativos e rotina de uma empresa, mercado de trabalho, ferramenta 5S e comunicação interna. Para Luiz Carlos Pinho Júnior, ministrante do curso, as aulas são importantes para ingressantes neste mercado e para quem quer aprender e aperfeiçoar seus conceitos a respeito da área administrativa.

“Vejo que atualmente, em Campo Grande, é a área administrativa que tem muito campo de ingresso, sobretudo para o jovem, e o que falta é a capacitação profissional, por isso, este curso contribui com a empregabilidade do jovem local”, define Luiz.

As incrições já podem ser feitas e são validas até que todas as vagas sejam preenchidas

Fique atento:

Data: 27 de fevereiro a 3 de março

Horário: 13h30 às 17h

Vagas: 50

Professor: Luiz Carlos Pinho Júnior

Local: Secretaria Municipal da Juventude – Sejuv

Endereço: Rua 25 de Dezembro, 924, 3°andar, Condomínio Marrakech

Informações e inscrições: (67) 3314-3577 ou pelo WhatsApp (67) 99302-5275

*Com informações de assessoria de imprensa da Prefeitura de Campo Grande