Estão abertas as inscrições para curso gratuito de empreendedorismo

Especialmente pensado para jovens que estão iniciando no mundo dos negócios, o curso abordará a importância do empreendedorismo para as pessoas, dando ao aluno conhecimentos básicos sobre o assunto, por meio de dinâmicas e técnicas de vendas, marketing, educação financeira e empresarial.

Ao todo são 50 vagas. As aulas serão gratuitas e acontecerão de 20 a 24 de março, no período vespertino, das 13h30 às 17h, na sede da Secretaria Municipal de Juventude (Sejuv), localizada na Rua 25 de Dezembro, 924, 3° andar do Condomínio Marrakech.

Para o professor Matheus Guimarães, ministrante do curso, o conteúdo previsto na grade é de extrema importância, tanto para fins profissionais, quanto para o dia a dia. “Falaremos sobre educação financeira de uma forma bem simples e fácil para que todos possam entender. Será um curso com muito conteúdo, dicas e todas as dúvidas tiradas”, explica Matheus.

Informações referentes ao curso e inscrições podem ser obtidas através do telefone (67) 3314-3577 ou pelo WhatsApp (67) 99302-5275. O Curso é oferecido pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sejuv.