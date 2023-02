Estão abertas as inscrições para curso gratuito de Habilidades Profissionais para primeiro emprego

Estão abertas as inscrições abertas para o Curso de Habilidades Profissionais para o Primeiro Emprego. O curso é oferecida de forma gratuita pela Prefeitura de Campo Grande. As aulas gratuitas terão início no dia 27 de fevereiro e seguem até o dia 03 de março, período vespertino, das 13h30 às 17h, no Jardim Campo Nobre.

O curso de Habilidades Profissionais para o Primeiro Emprego tem como objetivo principal contribuir para o preparo dos jovens que querem ingressar em seu primeiro emprego no mercado de trabalho. O objetivo é despertar o reconhecimento e importância dos valores e atitudes comportamentais adequadas no ambiente profissional.

As reflexões intencionam alavancar crescimento pessoal e profissional dos participantes. No decorrer do curso serão abordados temas diversos como o mercado de trabalho na atualidade, como se preparar para a convivência entre os colegas, elaboração de currículo, como proceder na entrevista e sugestões para se manter no mercado.

O curso intenciona o desenvolvimento de habilidades e competências dos interessados em ingressar no mundo do trabalho. Este curso estimula discussões temáticas diversas para que se tenha sucesso na caminhada do primeiro emprego e futura profissão que os alunos desejam exercer.

No curso serão possibilitados ainda diversas dinâmicas que despertem nos participantes a vontade de continuar outros estudos e busca de novos cursos.

Serviço

Curso de Habilidades Profissionais para o Primeiro Emprego

Data: 27 de fevereiro a 3 de março

Horário: 13h30 às 17h

Vagas: 50

Professor: Rafaela Maia Gomes

Local: Bairro Jardim Campo Nobre

Informações e inscrições: (67) 3314-3577 ou pelo WhatsApp (67) 99302-5275

*com informações de Prefeitura de Campo Graande