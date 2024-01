Estão abertas as inscrições para o CNU

Estão abertas as inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado (CNU), modelo inovador de seleção de servidores públicos e que consiste na realização conjunta de concursos públicos para cargos públicos efetivos em órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. As provas serão realizadas em todos os Estados e no Distrito Federal.

O CNU é uma novidade para todo o Brasil e o professor e dono de cursinho preparatório para concursos, Deodato Neto, fala um pouco sobre a gama de conteúdos da prova.

"Está todo mundo no mesmo barco porque o conteúdo programático está muito diferente. O conteúdo programático está bem associado mais à parte humanas. Então isso é direitos humanos, a parte de diversidade, políticas públicas e o desafio da do Estado em trazer mais igualdade. São conteúdos novos e que pegaram os concursos, principalmente para a área fiscal para alguns órgãos de superior, de surpresa", explica o professor.

A concurseira Rosa Verônica Castro foi uma das estudantes que foi pega de suspresa pelo concurso. Ela, que começou a estudar a seis meses especificamente para o CNU, fala sobre a expectativa para a prova.

"Eu comecei estudando para matérias comuns a todos os editais, só que o CNU me pegou de surpresa porque, por ser um concurso a nível nacional, eu não esperava que não estava cobrando língua portuguesa nos principais blocos, né? Isso foi uma novidade para todo mundo. Então o que eu vim estudando, que era português, matemática, raciocínio lógico, direito constitucional, administrativo e informática, que é a base lógica para qualquer concurso, acabou que muito não vai cair e me pegou de surpresa. Eu acho que o concurso vai nivelar todo mundo, e não é por cima, é por baixo. Por exemplo, essas cinco matérias que cairíam em todas, de repente elas não caem nessa prova", conta Verônica.

Já o concurseiro Paulo Fernandes, que estuda a mais de cinco anos, fala sobre uma das vantagens do CNU, que é deixar a concorrência mais democrática para quem mora no interior.

"Ele deixou mais acessível para as pessoas que moram no interior. Eu sou de Corumbá e geralmente quando tem algum concurso a nível federal tem o processo de deslocamento porque a prova geralmente é só em Campo Grande, e nesse CNU a vantagem é que tem outros polos de aplicação. Isso aí facilita muito e deixa o processo mais isonômico para geral. Sem contar a questão financeira que facilita, porque o concurseiro tem que arcar com o valor da prova na inscrição, tem que arcar com hospedagem, alimentação e o cansaço tanto físico quanto mental", afirma Paulo.

E os estudantes têm cerca de quatro meses para estudarem e se prepararem para as provas, que serão aplicadas no dia 5 de maio em 220 cidades, distribuídas em todos os estados e no Distrito Federal. O concurso vai selecionar, de uma só vez, 6.640 servidores para 21 órgãos públicos federais por todo o país. O professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e doutor em Ciências Políticas, Daniel Miranda, fala sobre o preenchimento das vagas, uma vez que os estudantes concorrem de uma vez só para diversas cidades em diferentes regiões.

"Existe a possibilidade do Governo abrir uma certa quantidade de vagas e por ser uma concorrência nacional, algumas pessoas passarem em uma vaga e essa vaga ser distante da sua residência atual e essa pessoa desistir. Existe essa possibilidade? Com certeza existe. Mas, por se tratar de um mega concurso, é muito provável que haja um número de inscritos na casa dos milhões, assim como é o Enem, mas o Enem é 5, 6 milhões de inscritos. Acho que não vai dar tudo isso no concurso, mas é provável que passe de um milhão de inscritos, pelo tamanho do concurso, pela quantidade de vagas, pela quantidade de profissões, por ter vaga para ensino médio. Então, pelo tamanho do concurso e pela expectativa de número de inscritos, eu suponho que a lista de espera que esse concurso vai gerar vai ser mais do que suficiente para cobrir todas as vagas", explica.

O CNU é conhecido como o "Enem dos Concursos" pela possibilidade do candidato concorrer para todo o Brasil por meio de uma só prova e, para isso, o concurso é divido em oito blocos temáticos, cada um com uma área de conhecimento específica. O professor Deodato Neto, fala também sobre a atenção que o concurseiro tem que ter no momento de escolher o bloco.

"Os blocos têm que ser feitos com muita inteligência, independentemente das vagas para onde e por quê? Vamos supor que existe um bloco que é o bloco 7. Esse bloco 7 é o bloco que, teoricamente, tem maior número de vagas, porque é o bloco que você pode concorrer para qualquer nível superior. Todos os blocos têm vagas para qualquer nível superior, mas esse é o que mais tem, tem mais 700 vagas só para qualquer nível superior. Só que quando você escolhe o bloco, não adianta só escolher o bloco. Legal, escolhi o bloco 7. Só que eu tenho que colocar na descrição qualquer ordem de prioridade que eu quero. Aí vamos supor que eu vou escolher a ordem de prioridade para colocar no superior para a AGU. Só que quando eu escolhi para a AGU, aí no conteúdo programático existe a parte específica que tem cinco eixos e cada eixo desse vai ter um peso diferente dos outros cargos do mesmo bloco. Então se você, por exemplo, escolhe um cargo no bloco 5, que tem peso 3, isso quer dizer que uma questão vale 3. Agora, lá para o outro órgão, como a FUNAI, essas mesmas questões tem peso 1. Então tem que ser escolhido com muita inteligência, com base naquilo que você tem mais facilidade de aprender, por isso que você tem que estudar o edital bem com detalhes, que às vezes você faz uma escolha, você tem uma pontuação muito grande, mas você não se classifica para um determinado órgão porque você não atinge uma média mesmo acertando mais questões, porque o peso ele vai influenciar", conliu o professor.

Inscrições

A inscrição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) se iniciou nesta sexta-feira (19), deve ser feita exclusivamente pela internet no aplicativo Gov.br e o prazo segue até o dia 9 de fevereiro. A taxa de inscrição será R$ 60 para vagas de nível médio e R$ 90 para vagas de nível superior.