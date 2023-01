Estão abertas as inscrições para o "Selo Social Cidadania LGBT+"

Até o dia 12 de abril as inscrições para o “Selo Social Cidadania LGBT+” estarão abertas em Mato Grosso do Sul. O selo está disponível para empresas, associações civis e entidades públicas que possuam projetos ou programas que assegurem o respeito à cidadania e a inclusão social da população LGBT+, o enfrentamento à LGBTfobia, com a implantação de práticas inovadoras.

De acordo com o calendário disponível na publicação, a divulgação das propostas classificadas será no dia 20 de abril, e a divulgação do resultado final no dia 2 de maio. A ficha de inscrição está disponível no site do governo do estado e após preenchida deve ser enviada com os demais documentos solicitados para o e-mail: sublgbt.gov@gmail.com.

A seleção das empresas, associações civis e entidades públicas será realizada por um Comitê Julgador, composto pela, Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas LGBT de Mato Grosso do Sul; Conselho Estadual LGBT de Mato Grosso do Sul; Fórum Estadual LGBT de Mato Grosso do Sul; Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul e Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul.