Estão abertas inscrições para aulas gratuita de Ginástica Rítmica na Capital

A Prefeitura de Campo Grande está com inscrições abertas para aulas de Ginástica Rítmica, que acontece no Parque Jacques da Luz, nas Moreninhas. São oferecidas 80 vagas para meninas com idades entre 05 a 10 anos. Para realizar a inscrição, os pais ou responsáveis devem procurar a secretaria do próprio parque, com cópias do RG, CPF, comprovante de residência e preencher a ficha de inscrição. Os cadastros vão até dia 28 deste mês.

As aulas são ministradas nos períodos matutino e vespertino com duração de uma hora. A intenção do projeto, que faz parte do Programa Movimenta Campo Grande, é promover a melhora na qualidade de vida das alunas através de exercícios que estimula a flexibilidade, força, equilíbrio, coordenação motora e que também pode evitar à obesidade infantil.

Ao todo o projeto já atende 150 meninas de cinco a 17 anos em vários pontos de Campo Grande, sendo que algumas delas, já competem em torneios de nível nacional. No ano passado, as alunas representaram o Estado nos Jogos Escolares da Juventude e ficaram com medalhas de bronze.

A modalidade esportiva proporciona para as crianças e jovens uma modalidade olímpica de forma gratuita, com professores capacitados para ensinar a Ginástica Rítmica e seus benefícios para a saúde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A Fundação Municipal do Esporte (Funesp) procura fomentar a modalidade em toda a Capital. Temos que oportunizar essas crianças, são elas que futuramente irão representar nossa cidade, estado e até mesmo nosso país em campeonatos e torneios de Ginástica Rítmica”, ressaltou Odair Serrano, diretor-presidente da Fundação.

Para a professora de Ginástica Rítmica, que atua com as alunas do Parque Jacques da Luz, a Fundação tem suas ações voltadas para qualificar os alunos. “A Funesp oportuniza uma modalidade olímpica para essas jovens da cidade, desde a iniciação ao rendimento dessas atletas. Elas vão mudando de nível à medida que vão evoluindo na modalidade, podendo chegar nas equipes de treinamento que representam o estado em competições nacionais”.

Incentivo ao esporte

A Funesp investe em projetos realizados nos parques e praças da cidade. Além de incentivar a prática esportiva, a Fundação investe com recursos oriundos do Fundo Municipal de Esporte e Lazer (FAE), a participação de atletas nas competições esportivas pelo país e exterior.

No ano passado foram investidos recursos para promoção de eventos como a realização da Copa Mundo de Futsal Feminino (categoria adulto) e do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Ginástica Artística (categoria pré-infantil e juvenil), realizados respectivamente, nos meses de agosto (21 a 27) e outubro (19 a 23) de 2022.

*Com informações de Assessoria de imprensa da Prefeitura de Campo Grande