Estão abertas inscrições para Bolsa Atleta e Bolsa Técnico

Estão abertas as inscrições para o Bolsa Atleta e Bolsa Técnico, edição 2023-2024. Ao todo, o programa contemplará 384 bolsistas com recursos provenientes do Fundo de Investimentos Esportivos. Os editais (Portarias Normativas nº 002 e 003/2023), com todas as instruções do processo seletivo, foram publicadas no Diário Oficial do Estado. Os candidatos podem se inscrever até 23 de junho.

De acordo com o vice campeão pana-americano de Wrestling, Paulo André, o projeto integra a iniciativa para incentivar a fortalecer a permanência dos competidores no esporte sul-mato-grossense.

"Sem a bolsa eu não teria condições de continar treinando, porque o esporte acaba exigindo da gente recursos financeiros pras viagens, materiais de trabalho, equipamentos, e sem a bolsa eu não teria condições de dar continuidade no trabalho que a gente vem fazendo nos últimos anos [...] Com isso eu já tive muitas conquistas, meu título mais recente foi o campeonato brasileiro júnior, que eu me classifiquei pro campeonato panamericano, e meu título mais relevante foi em 2021, quando eu me classifiquei como vice-campeão no campeonato panamericano cadete", conta o atleta.



Para este ano, além dos 346 atletas, o projeto vai contemplar 38 técnicos com bolsas que variam de 500 a 1500 reais mensais. Um grande incentivo para manter os talentos em Mato Grosso do Sul, segundo o técnico de atletismo, Celso Ferreira Arantes.

"O projeto foi um divisor de água aqui no nosso estado, há um tempo atrás nós desenvolvíamos os atletas aqui e eles tinham que ir embora e acabavam competindo por outros estado [...] Com a bolsa, os atletas reotrnaram ao nosso estado e não estão saindo mais, porque agora eles têm apoio e conseguem desenvolver o seu trabalho. Isso ajuda muito no rendimento, na parte emocional, eles ficam mais tranquilos para treinar, então é um divisor de águas na vida do atleta, principalmente no atletismo que eu acompanho mais de perto", afirma o professor Arantes.



Os atletas interessados podem se inscrever entre oito categorias: atleta estudantil, universitário, nacional, nacional paralímpico, máster, pódio complementar, pódio complementar paralímpico e internacional.

O processo de seleção dos bolsistas é coordenado por um comitê da fundesporte que analisa os documentos, classifica os atletas e técnicos, realiza entrevistas e divulga os resultados.

Para esta edição, os interessados em pleitear o benefício deverão realizar a inscrição no novo sistema on-line da Fundesporte.