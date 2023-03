Estão abertas inscrições para curso de qualificação em Língua Espanhola

Estão abertas inscrições para curso de Noções Básicas em Espanhol. As aulas serão ministradas de 27 a 31 de março e a qualificação é gratuita.

O curso visa apresentar o idioma e preparar os alunos para exames como Enem, vestibulares e estudo em países de língua espanhola, além de oferece treinamento para vagas de emprego em hotéis, hospitais e empresas importadoras de insumo internacional de países latino-americanos.

A grade curricular prevê atividades de leitura, escrita, interpretação de textos e fala, com discussão de conhecimento do alfabeto, sons das palavras, números, aprendizado de nomes de objetos e pessoas, além de treinar a capacidade de formular frases e usar palavras de forma gramatical correta.

Ao todo são 50 vagas disponíveis. As aulas serão ministradas de 27 a 31 de março, no período vespertino, na sede da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), localizada na Rua 25 de Dezembro, 924, 3º andar do Condomínio Marrakech. As inscrições devem ser feitas pelo telefone (67) 3314-3577 ou pelo WhatsApp (67) 99302-5275.