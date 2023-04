Estão abertas inscrições para "Músicos do Amanhã, Orquestra Jovem de Campo Grande"

Estão abertas as inscrições do projeto “Músicos do Amanhã, Orquestra Jovem de Campo Grande”. Ao todos, são ofertadas 116 vagas para alunos iniciantes de 10 a 17 anos. Os alunos irão participar de aulas para aprendizagem musical.

Os alunos poderão escolher entre violino, viola, violoncelo, contrabaixo e flauta doce. A inscrição é gratuita e o candidato precisa ser aluno devidamente matriculado na Rede Municipal ou Estadual de Ensino de Campo Grande.

As inscrições podem ser realizadas através do Link. A lista de alunos selecionados sai dia 28 de abril.

As aulas serão coletivas e realizadas na Plataforma Cultural, localizada na avenida Calógeras, 3.015, esquina com a Avenida Mato Grosso, Centro e no Centro de Múltiplas Atividades que fina na rua Frei Caneca, 579 , Jardim Noroeste. Sempre das 8h às 11h ou das 14h às 17h, no contraturno escolar. A previsão de início do projeto é no dia 08 de maio.