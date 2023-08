Estelionato digital exige esforço redobrado de empresas de aplicativo

No primeiro trimestre de 2023 foram identificados 365 milhões de tentativas de golpes e fraudes eletrônicas. De janeiro a março deste ano, 1,73 % de todas as transações digitais do sistema financeiro do país passaram por alguma intenção criminosa.

Entre os serviços mais visados aos golpes estão transações relacionadas ao setor de mobilidade, como aplicativo de comida, transporte e delivery.

Para o colunista da CBN CG, Hudson Garcia, a situação necessita especial atenção da segurança da informação. Garcia listou cinco dicas para empresários se protegerem e evitarem prejuízos. Confira.