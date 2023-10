Estimativas de produção de soja e milho nos EUA recuam e mercado reage com alta nos preços

Soja e milho sobem nesta sexta-feira (13), ainda refletindo os efeitos do relatório de oferta e demanda apresentado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O contrato de novembro 2023 de soja (maior liquidez) voltava para o patamar de US$ 12,94 por bushel e milho subia para US$ 4,97/bushel no contrato de dezembro/23.

O novo boletim de oferta e demanda trouxe a expectativa de colheita de soja dos EUA reduzida para 111,70 milhões de toneladas, ante 112,84 milhões de toneladas apresentada em setembro. Houve redução de produtividade de 56,15 para 55,59 sacas por hectare.

O milho norte-americano também teve cortes para a safra 2023/24. A safra foi estimada em 382,65 milhões de toneladas, redução de 2,2 milhões de toneladas na comparação com setembro. A produtividade recuou de 181,8 sacas por hectare, para 180,97 sacas.