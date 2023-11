Estoques de passagem menores e atraso no plantio da soja podem trazer oportunidade para o produtor

De acordo com o line up dos portos brasileiros, desenvolvido pela Agência Marítima Willians, até o final do mês de dezembro de 2023, os navios que atracarem nos portos brasileiros para carregar soja, sairão embarcados com mais 11,2 milhões de toneladas de soja. A expectativa somada ao total exportado da oleaginosa entre janeiro e novembro/23 (93,5 milhões de toneladas) colocaria o Brasil em dois cenários importantes: a maior exportação de soja de todos os tempos (já alcançou a marca) e um dos menores estoques de passagem de safra dos últimos 10 anos.

Os números mostram uma condição de forte demanda ainda pela soja brasileira da campanha 2022/23. De acordo com as empresas de análise de mercados, o país possui ainda entre 16 mi e 18 mi de toneladas para comercialização. Chamam a atenção os dados, pois eles estão em linha com a média histórica para o mês de novembro, de 16 milhões de toneladas. Um dos elementos que fizeram com que as sentenças fossem determinadas desta forma, está na exportação acumulada da safra. De acordo coma Secretaria de Comércio Exterior (Secex), os embarques das tradings que operam no Brasil somaram 93,5 milhões de toneladas.

Visto o desempenho de vendas e exportações da soja brasileira, é importante olhar para a safra nova, que tentam ganhar os campos. Os efeitos do El Niño que traz seca na maior parte do país e excesso de chuvas no Sul, proporcionam forte atraso na semeadura da safra 2023/24, com necessidade de replantio nas áreas que plantaram logo na abertura da janela, no Mato Grosso, principalmente. Os atrasos fazem com que a expectativa de entrada de grãos da safra novo demorem mais para chegar ao mercado.

Em resumo, estoques de passagem menores e a atraso no plantio, podem abrir janela relevante de negociações para soja no Brasil.