Estrada Viva terá sede própria em Bonito

O programa Estrada Viva, voltado às ações de redução de acidentes com animais silvestres nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul, terá sede própria em Bonito. O projeto arquitetônico do prédio já foi aprovado pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e pela Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística). A licitação para selecionar a empresa que vai executar a obra será publicada em breve.

A construção terá 255 m² e será erguida em um terreno da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), localizado na esquina da Rua das Flores com a Rua Dr. Conrado, no centro de Bonito. A obra está orçada em R$ 1,1 milhão.

O prédio terá recepção, banheiros masculino e feminino acessíveis, três escritórios de atendimento do Estrada Viva, dois escritórios para uso da Agraer, uma sala de reuniões, um depósito de materiais de limpeza, uma copa, um refeitório, alojamentos masculino e feminino e garagem.

“Além disso, terá estacionamento, paisagismo e calçamento. O projeto almeja a construção de um edifício moderno, funcional e com medidas de sustentabilidade e tecnologias integradas”, disse o gerente de projetos e orçamentos civis da Agesul, Adanilto Faustino.

Para o diretor de Meio Ambiente da Agesul, Ednilson Lopes, a sede própria eleva o programa Estrada Viva a um novo patamar. “Esta base para o programa Estrada Viva em Bonito é uma grande conquista, simbolizando avanço para gestão e crescimento do programa, reforçando essa identidade de foco na proteção dos motoristas e animais na região com a maior biodiversidade do Estado. Desta forma, fortalecemos e modernizamos as ações do programa na região de Bonito, nos colocando mais próximos dos problemas com relação à proteção dos motoristas e da fauna local”, destacou o diretor.

O programa

O Estrada Viva monitora 19 trechos de 16 rodovias de Mato Grosso do Sul, a maioria delas em municípios da Serra da Bodoquena. Através do programa, técnicos monitoram os trechos com maior incidência de atropelamento de animais e propõem medidas para redução das colisões, como a instalação de placas lúdicas, passagens inferiores/superiores de fauna, cercamento e redutores de velocidade.

Também entre as ações do programa destacam-se a limpeza e a roçada das faixas de domínio das rodovias estaduais. Só no ano de 2022, a Agesul investiu aproximadamente R$ 4 milhões neste tipo de manutenção em toda a malha rodoviária estadual. Estes serviços visam o corte de vegetação de pequeno e médio porte, bem como a remoção de árvores isoladas na faixa de domínio, melhorando a visibilidade e segurança dos motoristas e animais.