Estradas vicinais da Grande Dourados serão melhoradas

O governo de Mato Grosso do Sul formalizou um acordo com o Cideco (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Colônia) para promover melhorias nas estradas vicinais dos municípios da região da Grande Dourados.

O montante de R$ 680 mil será repassado pelo estado ao consórcio em uma única parcela. Esses recursos serão direcionados para aquisição de cascalho e óleo diesel, visando o aprimoramento das vias locais.

Os municípios consorciados ao Cideco incluem Deodápolis, Douradina, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Jateí, Nova Alvorada do Sul, Novo Horizonte do Sul, Rio Brilhante e Vicentina.

O convênio foi formalizado pelo diretor-presidente da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), Mauro Azambuja Rondon, e pelo presidente do Cideco, Aristeu Pereira Nantes, que também é prefeito de Glória de Dourados.

*Com informações da Agesul