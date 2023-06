Estudantes podem se inscrever em cursinho para o Enem

O Prepar@Juv, cursinho preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) oferecido pela Prefeitura, está com inscrições abertas para 400 alunos. As aulas serão oferecidas pela Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) toda semana, a partir do próximo mês.

Com foco na preparação dos jovens, atendimento dos professores será às terças e quintas-feiras das 13h30 às 17h, e noturno, das 18h30 às 21h30 na sede da Sejuv, localizada na Rua 25 de Dezembro, 924, Centro, no 3º andar do Edifício Marrakech.

Aos sábados, das 8h às 11h30, haverá "aulão" com entrada livre, em algumas ocasiões ao ar livre. Nestas aulas, o público será de até 100 pessoas.

O cursinho abarca todas as áreas de conhecimento cobradas no Enem, sendo elas: Redação, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens, Códigos e suas tecnologias, além da preparação em Matemática.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Inscrições

Os critérios para participar do Prepar@Juv são que o aluno esteja inscrito no Enem 2023 e seja morador de Campo Grande-MS.

O período da pré-matrícula do cursinho segue aberta até o dia 7 de julho e deve ser feita presencialmente na sede da Sejuv, localizada na rua 25 de Dezembro, 924, Centro – 3º andar do Edifício Marrakech .

A presença em 90% das aulas é obrigatória aos selecionados. Mais informações pelos telefones (67) 3314-3577 e (67) 99287-2008.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande