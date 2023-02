Estudantes da rede estadual de ensino voltam às aulas nesta quinta-feira

Amanhã (23) a Rede Estadual de Ensino começa o ano letivo em mais de 340 escolas espalhadas pelos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, milhares de alunos retornam às aulas.

Em entrevista à CBN Campo Grande o secretário estadual de educação, Hélio Daher, falou sobre a jornada de preparação do ano letivo, que começou na última segunda-feira (13).

2023 é o primeiro ano em que as escolas terão seu ensino 100% presencial reestabelecido, diante disso Hélio lembrou dos impactos sofridos pela educação no período de pandemia, além dos impactos educacionais o secretário falou também dos impactos emocionais nos estudantes.

“Esse é o primeiro ano que vamos poder conduzir as politicas focadas na recomposição da aprendizagem, pensando na avalição diagnóstica e uma ação robusta na área a de psicologia”.

Daher destacou também as politicas voltadas a combater as taxas de evasão escolar, que hoje no Estado estão em torno de 15% “O aluno se matricula, mas ao longo do ano vão evadindo do ensino”.

Para o secretário combater essa evasão escolar e manter esses estudantes na escola são o principal desafio para este ano “é necessário trazer esse jovem para a escola e mantê-lo.” Para isso a Rede Estadual conta com a parceria dos conselhos tutelares e do Ministério Público Estadual.

Ainda segundo o secretário os kits estão com previsão de entrega para o primeiro dia de aula, pelo menos na capital. O interior do Estado conta uma logística diferenciada. Os kits são montados e divididos em três grupos que visam atender o processo de aprendizagem daquele período.

Clique abaixo e assista à entrevista na íntegra: