Estudantes das escolas estaduais receberão uniformes e kits escolares

Faltando um mês para o início das aulas nas escolas estaduais, já estão firmados os contratos com os fornecedores para a entrega de 486 mil uniformes e quase 193 mil kits escolares.

São 364.012 camisetas e 90 mil bermudas. Cada estudante da Rede Estadual de Ensino receberá duas camisetas, e os alunos que estão nos anos finais do ensino fundamental receberão também uma bermuda.

Para os estudantes das escolas cívico-militares serão entregues dois conjuntos especiais, compostos por jogo de agasalho (jaqueta e calça), além das duas camisetas e uma bermuda dos alunos da modalidade tradicional.

Já os kits escolares serão divididos em três tipos, considerando as necessidades do estudante em cada etapa do ensino.

Ao todo, o investimento feito pelo Governo é de R$ 20,3 milhões, garantindo assim o retorno às aulas no dia 23 de fevereiro. A rede estadual conta atualmente com 348 escolas, alcançando os 79 municípios do estado.

(Com informações Governo MS)