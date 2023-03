Senai MS sorteia bolsas de 80% de desconto na graduação

Alunos do ensino superior do Senai que realizarem as matrículas até o dia 6 de março, vão concorrer a bolsas de 80% de desconto nas mensalidades. As matrículas são feitas pelo site Meu Futuro Agora, e promoção é válida para todas as graduações.

São 190 vagas oferecidas na Faculdade de Tecnologia Senai de Campo Grande, nos cursos de Tecnologia em Processos Gerenciais e Tecnólogo em Automação Industrial; na Faculdade Senai de Construção, também na Capital, no curso de Tecnologia em Design de Interiores; e na Faculdade de Tecnologia Senai de Dourados para Tecnólogo em Automação Industrial e Tecnólogo em Gestão da Produção Industrial.



Pelas regras de concessão de bolsa, será contemplado um aluno por turma com direito a uma bolsa de 80% de desconto, que será aplicado durante todo o período do curso, a partir da 2ª mensalidade, somente nas mensalidades do curso superior escolhido.



Inscrições



As inscrições para o vestibular são gratuitas e podem ser feitas pelo portal Meu Futuro Agora ou nas secretarias das unidades e podem ser feitas até o próximo dia 6 de março.



As provas serão realizadas conforme agendamento no site, por onde será possível, em até dois dias úteis, verificar o resultado. As matrículas para os cursos poderão ser feitas até o dia 8 de março de 2023, data de início das aulas.

Enem



Há ainda a possibilidade de ingresso por meio do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), desde que o candidato apresente, no mínimo, média de 450 pontos e não tenha zerado a prova de Redação.

Para isso, basta inserir o número de inscrição do Enem no ato da inscrição, assim como as pontuações obtidas em cada prova.



Os documentos necessários para a matrícula são: certidão de nascimento ou casamento, carteira de identidade, título de eleitor, CPF, histórico escolar do Ensino Médio, certificado de reservista ou prova de que está em dia com as obrigações militares (somente para candidatos do sexo masculino e com mais de 18 anos), comprovante de residência atualizado no nome do candidato ou responsável ou declaração de próprio punho e foto 3x4 colorida, frontal e recente.



Mais informações pelo telefone 0800 7070 745 ou pelo WhatsApp (67) 9263-9000

*Com informações de Senai MS