Estudantes jogam objetos da janela de coletivo e atingem quem passa pela rua

Um motorista por aplicativo foi surpreendido em uma movimentada avenida da Capital por um objeto jogado de um ônibus que transportava estudantes.

Ele contou à Rádio CBN Campo Grande que a mesma situação ocorreu com outros motoristas, mas, como ele estava com os vidros da janela abertos, por pouco, não foi atingido no rosto.

Ouça abaixo o relato do motorista ao Jornal CBN Campo Grande nesta quinta-feira (11), no qual explica que havia dezenas de crianças e adolescentes no ônibus sem qualquer monitoramento ou acompanhamento de um adulto:





Em nota, a assessoria da Secretaria Estadual de Educação (SES-MS) informou que "Os estudantes foram encaminhados para o prédio do antigo Colégio Latino Americano, no centro da cidade, até a conclusão da obra (da escola onde estão matriculados), que teve início em janeiro deste ano e deve seguir até o encerramento do atual ano letivo. Para auxílio na condução dos alunos, foi criada uma linha específica pela concessionária de transporte coletivo da Capital para atendimento nos horários de entrada e saída dos estudantes".

A nossa produção também questionou a SES-MS sobre a falta de um monitor para acompanhamento do grupo e a reposta foi que "não se aplica. Isso só ocorre em situações de transporte por empresas particulares e/ou eventos pontuais, como viagens. A linha em operação faz parte do transporte público e trabalha nos mesmos moldes das demais que transportam os estudantes na Capital"

Sobre o incidente registrado com o motorista por aplicativo, a Secretaria Estadual de Educação informou que a situação está sendo verificada e que a unidade escolar será cobrada a tomar as devidas providências.