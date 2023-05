Etapa de basquete e handebol dos Jogos Escolares de MS classifica equipes à Copa dos Campeões

Chegou ao fim mais uma fase dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul 2023. Com a participação de 641 estudantes-atletas (223 meninas e 418 meninos), de 30 municípios, a etapa de basquetebol e handebol, na faixa etária de 15 a 17 anos, classificou as melhores equipes à Copa dos Campeões. A competição foi realizada em Campo Grande, entre os dias 2 e 7 de maio.

Maior evento esportivo-escolar do estado, os Jogos Escolares são organizados pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania). Esta etapa contou com participantes de Água Clara, Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Bonito, Caarapó, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Deodápolis, Dourados, Guia Lopes da Laguna, Ivinhema, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.

No evento, ao todo, aproximadamente 800 pessoas estiveram envolvidas, somando-se atletas, técnicos, dirigentes, membros da organização, equipe médica, entre outros. Dentro de quadra, os Jogos definiram as seleções municipais de cada gênero e modalidade que participarão da Copa dos Campeões. O torneio final da Fundesporte será sediado em Corumbá, de 16 a 20 de maio.

As equipes foram separadas em divisões. No basquetebol, o feminino (12 equipes inscritas) contou com divisão única e o masculino (24), com duas. No handebol, a mesma coisa, sendo que o feminino teve a participação de 11 seleções municipais e o masculino, 19.

No basquetebol feminino, Dourados (1º colocado da 1ª divisão), Paranaíba (2º da 1ª), Rio Brilhante (3º da 1ª) e Três Lagoas (4º da 1ª) garantiram vaga à Copa. No masculino, as seleções classificadas foram: Corumbá (1º colocado da 1ª divisão), Dourados (2º da 1ª), Rio Brilhante (3º da 1ª) e Ponta Porã (1º da 2ª).

Já no handebol, as atletas de Campo Grande (1º colocado da 1ª divisão), Chapadão do Sul (2º da 1ª), Aquidauana (3º da 1ª) e Amambai (4º da 1) confirmaram a participação no torneio decisivo na Capital do Pantanal. As quatro equipes masculinas que asseguraram lugar na Copa dos Campeões foram: Chapadão do Sul (1º colocado da 1ª divisão), Aquidauana (2º da 1ª), Água Clara (3º da 1ª) e Rio Brilhante (1º da 2ª).

O técnico do time vencedor da Copa dos Campeões terá o direito de formar a seleção de atletas que representará Mato Grosso do Sul na etapa nacional escolar, os Jogos da Juventude, organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). Em 2023, o evento acontecerá em Ribeirão Preto (SP), de 1º a 16 de setembro.

Confira a classificação final dos Jogos Escolares da Juventude de MS – 15 a 17 anos – basquetebol e voleibol:

Basquetebol feminino – 1ª divisão

1º Dourados

2º Paranaíba

3º Rio Brilhante

Basquetebol masculino – 1ª divisão

1º Corumbá

2º Dourados

3º Rio Brilhante

Basquetebol masculino – 2ª divisão

1º Ponta Porã

2º Paranaíba

3º Deodápolis

Handebol feminino – 1ª divisão

1º Campo Grande

2º Chapadão do Sul

3º Aquidauana

Handebol masculino – 1ª divisão

1º Chapadão do Sul

2º Aquidauana

3º Água Clara

Handebol masculino – 2ª divisão

1º Rio Brilhante

2º Maracaju

3º Paranaíba

De acordo com calendário da DGPFE (Diretoria Geral de Gestão de Políticas de Formação Esportiva) da Fundesporte, a próxima etapa dos Jogos Escolares será da modalidade futsal, também entre estudantes-atletas de 15 a 17 anos. Campo Grande receberá as disputas de 22 a 28 de maio.

*Com informações da Fundesporte