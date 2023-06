Etapa dos Jogos Escolares de MS reúne oito modalidades individuais em Campo Grande

Os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, na faixa etária de 15 a 17 anos, prosseguem neste fim de semana com a etapa dos esportes individuais II. Campo Grande recebe, no sábado (3) e domingo (4), atletas de oito modalidades: badminton, ciclismo, ginástica artística, ginástica rítmica, taekwondo, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez.

O maior evento estadual esportivo-escolar é organizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania). Estarão na capital 396 estudantes-atletas (187 meninas e 209 meninos).

Os participantes vão representar 50 municípios: Água Clara, Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Campo Grande, Caracol, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Fátima do Sul, Guia Lopes da Laguna, Itaquiraí, Ivinhema, Jaraguari, Jardim, Jatei, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Paranaíba, Paranhos, Pedro Gomes, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sidrolândia, Sonora, Terenos e Três Lagoas.

Ao todo, aproximadamente 700 pessoas estarão envolvidas no evento, somando-se atletas, técnicos, dirigentes, membros da organização, equipe médica, entre outros. A competição é seletiva para a etapa nacional escolar, os Jogos da Juventude, organizados pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil). Neste ano, o evento terá Ribeirão Preto (SP) como cidade-sede, entre 1º e 16 de setembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As delegações chegam nesta sexta-feira (2) e vão ser recepcionadas a partir das 8 horas na sede campestre da Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira (AECNB). No local será o realizado credenciamento, a regularização de pendências junto à Secretaria Geral dos Jogos e funcionará o refeitório.

No sábado (3), as disputas começam a partir das 8 horas. Confira abaixo os locais de competição de cada modalidade:

BADMINTON

Local: Ginásio do Rádio Clube campo

Endereço: Av. Toros Puxian, 477 – Vila Morumbi

CICLISMO

Local: Parque dos Poderes

Endereço: Av. Desembargador José Nunes da Cunha (entre a Av. Waldir dos Santos Pereira e Av. Marcelo de Castro Fontes Jr – em frente à SEAD)

GINÁSTICA ARTÍSTICA

Local: Cefat Rose Rocha

Endereço: Av. Costa e Silva, 2371 – Vila Olinda

GINÁSTICA RÍTMICA

Local: Ginásio Coronel Eric Tinoco Marques – Moreninho (UFMS)

Endereço: Rua Portuguesa, s/n – Campus Universitário – Bairro Pioneiros

TAEKWONDO

Local: Associação Esportiva e Cultural Nipo – Sede campestre

Endereço: Av. Min. João Arinos, 140 – Jardim Veraneio

TÊNIS DE MESA

Local: Associação Esportiva e Cultural Nipo – ginásio

Endereço: Rua Antônio Maria Coelho, 1068 – Centro

VÔLEI DE PRAIA

Local 1: Praça Esportiva Belmar Fidalgo

Endereço: Rua Dom Aquino, 2536 – Centro

Local 2: AABBB – Associação Atlética Banco do Brasil

Endereço: Des. Leão Neto do Carmo, 615 – Jardim Veraneio

XADREZ

Local: Associação Esportiva e Cultural Nipo – Salão de Eventos

Endereço: Rua Antônio Maria Coelho, 1068 – Centro

O wrestling (luta olímpica) também integra o programa das modalidades individuais II, mas teve apenas um participante inscrito em cada categoria de peso. Portanto, os atletas passarão por avaliação técnica para a classificação à fase nacional.

*Com informações da Fundesporte