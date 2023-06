Etarismo no mercado e profissionais acima dos 50 anos

O tema da semana na coluna CBN Carreiras é o Etarismo e a dificuldade de recolocação para profissionais acima dos 50 anos de idade. Eberson Terra fala sobre a barreira que muitas empresas colocam nas contratações para essa faixa etária ou em sua manutenção em postos de trabalho.

Pesquisa realizada no final de 2022 pela Ersnt & Young mostrou que as 200 empresas entrevistadas possuem menos de 10% do seu quadro de funcionários com profissionais acima dos 50, dificultando a contratação de pessoas nessa faixa de idade.

Confira na íntegra a coluna CBN Carreiras, com Eberson Terra: