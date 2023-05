"Eu vou encarar sim", diz Pollon sobre disputa pela prefeitura da Capital

Com trajetória profissional na área do Direito, focado ao agronegócio, o deputado federal Marcos Pollon (PL) destacou, em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande desta sexta-feira (26), que nunca planejou ser político, porém manifestou que embora não tenha pretensão pessoal de se tornar prefeito, “se for algo que contribua para uma direita sólida e coesa, eu aceito”, disse ao comentar o apoio que tem recebido da principal liderança do partido, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Além da trajetória profissional e da movimentação das siglas para a eleição do ano que vem, Pollon também falou sobre outros temas como: armamento, arcabouço fiscal, reforma tributária, fake news e o marco temporal das terras indígenas.

