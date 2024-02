EUA indica aumento na área de soja e redução em milho e trigo na safra 2024/25

O USDA estima uma produtividade média de 58,28 sacas por hectare para soja, com área crescendo para 35,41 milhões de hectares, contra 33,83 milhões de hectares na safra 2023/24. Com isso, a produção norte-americana deve crescer 8% e alcançar 122,47 milhões de toneladas.

O relatório do departamento americano ainda aponta para um aumento das exportações para 51,03 milhões de toneladas em 2024/25. Ainda assim, em seu boletim, o USDA afirma que "a participação dos EUA nas exportações permaneça abaixo de 30% das exportações globais (em comparação com quase 40% durante 2013/14 a 2017/18) devido a maior oferta sul-americana. O preço médio projetado pelo USDA para a soja nesta temporada próxima é de US$ 11,20 por bushel, sendo US$ 1,45 menor do que o estimado para o atual ano comercial.

A produção de milho dos EUA vai ocupar uma área menor, de 36,83 mi toneladas, contra as 38,28 mi hectares na safra 2023/24 e foi estimada pelo USDA em 382,04 milhões de toneladas, menor que anterior, que contou com 389 milhões de toneladas.

