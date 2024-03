Neste final de semana (16 e 17), Campo Grande recebe a primeira etapa do ano da Copa Truck. A disputa na Capital contará com a participação de 36 pilotos, entre veteranos e novatos.

No sábado, a sessão que define o grid de largada está marcada para às 14h30, horário de Mato Grosso do Sul. Já no domingo, a primeira etapa da temporada contará com duas corridas de 25 minutos, a partir das 11h30.

Continue Lendo...

Empresário do setor automobilístico, André Touloubre, em entrevista ao Jornal CBN CG, falou sobre a expectativa da realização da prova na Capital. Sobre o nível técnico da pista, em Campo Grande Touloubre ressaltou o desafio de guiar numa pista nivelada um equipamento de cerca de 4 toneladas. "É uma pista plana, travada, não tem aclive nem declive, o que possibilita uma quebra mínima. Em relação a ser travada, as ultrapassagens serão bem disputadas".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o piloto, Márcio Giordano que disputa pela primeira vez, a transição para a nova categoria é um desafio.

"Eu venho do kart e tenho experiência também em outros veículos que já competi, mas agora vai ser a primeira vez com o caminhão e a diferença é muito grande. É um desafio correr com um caminhão de cinco toneladas, mil cavalos, mas é muito legal, vai ser uma aventura. Agora é se preparar neste final de semana e vou tentar chegar ao pódio".

Acompanhe a entrevista completa.