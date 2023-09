Evento da Sudeco atrai 6 mil pessoas na Capital

Quase seis mil pessoas visitaram o evento realizado pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), em Campo Grande, na semana passada. Do total, a organização contabilizou que 2 mil empreendedores rurais e empresários, além de representantes das prefeituras municipais, estiveram nas tendas da Sudeco em busca de orientações sobre os Fundos Constitucionais de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), Fundo Constitucional do Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO), e convênios.

Para a superintendente da Sudeco, Rose Modesto, a caravana cumpriu o seu papel em levar informações sobre as linhas de crédito da autarquia e com isso fomentar o desenvolvimento regional: “Todas as operações que a Sudeco e as instituições financeiras conseguiram realizar durante o evento mostraram que o projeto funcionou gerando, em um curto espaço de tempo, mais acesso e oportunidades para os pequenos e médios produtores rurais e empresários locais que precisam desse apoio do Governo Federal. Todos os resultados positivos nos motivam a levar a caravana para mais cidades do Centro-Oeste no futuro”, comemorou.

Foram três dias de evento, denominado Carvana da Sudeco, para lançamento e apresentação de novas linhas de crédito do FCO: FCO Mulheres Empreendedoras, com condições diferenciadas às empresas e propriedades rurais de menor porte dirigidas por mulheres; e FCO Irrigação, voltado para produtores rurais, cooperativas e associações que se dedicam às atividades produtivas no setor rural financiando serviços e projetos de irrigação e drenagem, infraestrutura hídrica como barragens e energia. Os estandes foram montados no estacionamento do Mercado Municipal.

Houve também a assinatura do Pacto pela Governança da Água entre o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul para o aprimoramento da gestão de recursos hídricos, da regulação dos serviços de saneamento e da implementação da política de segurança de barragens.

Nos próximos meses, a comitiva passará pelas capitais de Mato Grosso, Goiás, e Distrito Federal.

(*Com informações Sudeco)