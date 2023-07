Evento debate a importância da reputação para empresas e empresários na Capital

Nesta terça-feira (25), será realizada a quinta edição do 'Café com Negócios'. O evento, reúne especialistas de todo o Brasil, vai debater o tema 'Reputação, qual a importância para você e sua empresa'?

Dijan Barros, gestor empresarial, idealizador do evento explicou que o objetivo da ação é ampliar o conhecimento e reduzir a chance de fracasso nos negócios.

"Para trazer informação, conhecimento e network rápido, uma vez ao mês, ou seja, todo mês a gente tem esse encontro de empresários para ir direto ao ponto".

No tema deste mês de julho, Barros ressaltou a necessidade do empreendedor avaliar o conceito pessoal e empresarial no negócio.

"A reputação da marca é como consumidor enxerga, entende a marca. Neste Café com Negócios nós vamos falar tanto da marca da empresa - como você cria uma marca de valor para a empresa - como você cria uma marca de valor pessoal, porque as duas andam juntas sempre".

A iniciativa que teve início em 2017, é realizada anualmente de março a novembro. A edição deste dia 25 de julho será realizada no Shopping Bosque dos Ipês, a partir da 8h. os ingressos podem ser adquiridos clicando aqui.